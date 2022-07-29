«بيطري الأقصر» يطلق 6 لجان للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أعلن الدكتور فتحي سلمي، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية أطلقت عددا من لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، إضافة إلى التقصي والترصد الوبائي بجميع اللجان توعية السادة المواطنين بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة.

6 لجان تحصين بـ3 إدارات بيطرية

وأضاف سلمي، أن لجان التحصين جاءت كالتالي: لجنة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة العضايمة البيطرية، إدارة اسنا البيطرية برئاسة الدكتور دندراوي منصور، الطبيب بادارة إسنا البيطرية، ولجنة التحصن التابعة لوحدة النمسا البيطرية، إدارة اسنا البيطرية برئاسة الدكتورة بسمة نادر الطبيبة بوحدة النمسا البيطرية.

وذلك إلى جانب لجنة التحصين التابعة لوحدة بندر الأقصر البيطرية إدارة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور مايكل رفعت، رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية، ومشاركة طلاب الفرق النهائية لكلية الطب البيطري، لجنة التحصين التابعة لوحدة الرزيقات البيطرية برئاسة الدكتور هيثم محمد، رئيس الوحدة البيطرية بالرزيقات، لجنة التحصين ضد التابعة لوحدة المحاميد البيطرية، إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور محمد عمر رئيس الوحدة البيطرية بالمحاميد، وعضوية دكتور كيرلس لطفي رئيس قسم الابيديميولوجى بإدارة أرمنت البيطرية، لجنة التحصين التابعة لإدارة القرنة البيطرية برئاسة الدكتور إبراهيم رياض، مدير إدارة القرنة البيطرية.

توعية المواطنين بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات

وأوضح مدير بيطري الأقصر، أن عملية التحصين تمت مع تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع لجان التحصينات، إضافة إلى التقصي والترصد الوبائي بجميع اللجان، وتوعية المواطنين بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حرصا على صحة وسلامة الحيوانات الخاصة بهم، وتوعيتهم بخطورة مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة في الثروة الحيوانية.

وكذلك تعريف المواطنين بمرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، وطرق نقل المرض ومصادر العدوى التوعية بطرق الوقاية من هذه الأمراض الوبائية وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى المديرية والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها مستمرة في تنفيذ مهامها للحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، وأهابت مديرية الطب البيطري بالأقصر بالمواطنين ومربي الماشية التعاون مع لجان التحصينات، بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها تحقيقا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة والتي في مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وحرصا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيواني، ومنعا من انتشار هذه الأمراض الوبائية.