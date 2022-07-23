حملات للتقصي الوبائي للمرور على أسوق الماشية بالأقصر

أعلن الدكتور فتحي سلمي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أن إدارة إسنا البيطرية شكلت لجنة للمرور على سوق الماشية بإسنا، لعمل تقصي وبائي نشط، لمعرفة الوضع الوبائي، إضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلاً عن توعية المواطنين، من المربين والتجار، بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، حرصاً على صحة وسلامة الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية.

التوعية بخطورة الحمى القلاعية والوادي المتصدع

وأضاف مدير الطب البيطري بالأقصر أن الحملة استهدفت التوعية بخطورة أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، إضافة إلى تعريف المواطنين من المربين والتجار بهذه الأمراض، من حيث أنواع الحيوانات القابلة للإصابة، وأعراض المرض على الحيوانات المصابة، وطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض، وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية

وأوضح «سلمي» أن المديرية مستمرة في تكثيف حملات التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطري، لأحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كل فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، لذلك تهيب مديرية الطب البيطري بالأقصر بالمواطنين ومربي وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات، التابعة لمديرية الطب البيطري، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، تحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، والتي في مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية.

تكونت الحملة من الأطباء الدكتور محمد الرشيدي، مدير إدارة إسنا البيطرية، الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بادارة إسنا البيطرية، الدكتور وليد نصار رئيس وحدة نجع سعيد البيطرية بإسنا، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا.

يأتي ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر وتنفيذا لتعليمات الوزير السيد القصير وزير الزراعة، والأستاذ الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف وتوجيهات، الأستاذ الدكتور فتحى سلمي، مدير عام الطب البيطرى بالأقصر ومتابعة الدكتورة هبة فضل، مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بالأقصر، واستمرارا للحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لمديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها واستكمالا لتفعيل دور مديرية الطب البيطرى بالأقصر فى أحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الاقصر كلا فى يومه المحدد أسبوعيا وبشكل منتظم.