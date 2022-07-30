نتيجة القبول برياض الأطفال بالسويس في النصف الأول من أغسطس

ينتظر كثيرون من أولياء الأمور بمحافظة السويس نتيجة قبول أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال بمدارس المحافظة التجريبية والخاصة، والمنتظر ظهورها خلال النصف الأول من شهر أغسطس، في الوقت الذي تظهر نتائج القبول برياض الأطفال بالمدارس الحكومية على موقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة القبول برياض الأطفال بعد المراجعة والتوزيع

وقال الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، في تصريح لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، إن نتيجة القبول برياض الأطفال بالمدارس الخاصة والتجريبية بالمحافظة، سوف تعلن خلال الأيام القادمة، حيث يتم تجميع وتوزيع المتقدمين على المدارس المختلفة، بعد مراجعة انطباق شروط التقدم المتمثلة في السن وغيرها، ذلك بعد انتهاء مدة التقديم من خلال بوابة المديرية، ويتم الإعلان عن الأوراق المطلوبة للتقديم لكل مدرسة.

نتيجة قبول رياض الأطفال بالنصف الأول من أغسطس

ومن جانبه، قال محمد عادل، مسئول بوابة مديرية التربية والتعليم بالسويس، إن نتيجة قبول رياض الأطفال بالمدارس الخاصة والتجريبية منتظر من بعد 10 أغسطس، حيث يتم حالياً تصفية البيانات وتطهير الملفات للمتقديمن، والبالغ عددهم قبل انتهاء اللجنة، التي تقوم بفرز الطلبات، 3141 متقدماً، حيث يوجد من يقوم بالتسجيل الوهمي، أو بأكواد خطأ، وبدون تختياررغبة، وبعد التصفية، يتم التوزيع حسب الكثافة لكل مدرسة، ويبدأ من المتقدمين الأكبر سناً، حتى يكتمل العدد، وإن لم تستوعب كثافة المدرسة جميع الرغبات التي تضمنتها خلال التقديم، يتم توزيع المتقدمين حسب الرغبة الثانية.