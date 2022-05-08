تعليم القاهرة تعلن نتيجة القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات علي الموقع الرسمي لمديرية التعليم بالقاهرة، مؤكده أن الطلاب الذين لم يقوموا بتعديل رغباتهم تم تسكينهم، للصالح العام ومن أجل مستقبل أبنائها الطلبة.

رابط نتيجة القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات القاهرة

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رابط لإعلان نتيجة القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات علي الموقع الرسمي لمديرية التعليم بالقاهرة.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الحصول علي النتيجة من علي الموقع الرسمي للمديرية النتيجة بالرقم القومي للطفل.