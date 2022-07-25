بعد غلق باب التقديم على مرحلة رياض الأطفال ازداد البحث عن كل ما يخص تلك المرحلة، وتصدرت نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2022 - 2023، مواقع البحث عبر محرك «جوجل»، بعد إتاحة وزارة التربية والتعليم إمكانية الاستعلام «أون لاين» من خلال الدخول عبر موقع خصصته لذلك تيسيرا على أولياء الأمور.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، خطوات الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2022 - 2023، وفق ما ذكره الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2022 - 2023

يمكن معرفة نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2022 - 2023 من خلال الدخول على رابط خصصته وزارة التعليم.

وتتيح وزارة التربية والتعليم الدخول على هذا الرابط من أجل معرفة نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية عند ظهورها.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال

وظهرت نتيجة رياض الأطفال بالفعل في بعض المديريات والمحافظات، إذ يمكن لولي الأمر الدخول على الرابط المخصص لذلك لمعرفة المدرسة التي جرى قبول أبنائه بها.

وعلى الراغبين في معرفة النتيجة الدخول على الرابط، واتباع الخطوات التالية:

خطوات معرفة نتيجة رياض الأطفال

بعد الدخول على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم عليك كتابة الرقم القومي لولي الأمر.

كتابة كلمة السر الخاصة بحساب ولى الأمر.

الضغط على تسجيل الدخول، وعلى الفور تظهر المدرسة التي جرى قبول الطفل بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال

وبعد معرفة نتيجة رياض الأطفال على ولي الأمر إحضار بعض المستندات المطلوبة لتسليمها للمدرسة، وهي:

حافظة بلاستيكية تتضمن المستندات.

صور حديثة للطفل مقاس 4 في 6 بخلفية بيضاء «6 نسخ».

شهادة ميلاد مميكنة للطفل أصل وصورتين.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

ملف تقدم وحافظة أوراق والطوابع اللازمة.

بطاقة التأمين الصحي للطفل وعليها طوابع التأمين الصحي اللازمة.

ما يثبت محل سكن الطفل داخل المربع السكني للمدرسة.