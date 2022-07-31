حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 31-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يتمتع برج الجوزاء بنسبة ذكاء مرتفعة، فهم أشخاص محبون للتعلم ويرجع ذلك إلى فضولهم الشديد من المعروف عن مواليد برج الجوزاء أنهم يتمتعون بشخصيات متعددة وهذا يجعلهم غير متوقعين فأغلب تصرفاتهم مثيرة للاهتمام، لهذا فالتعامل معهم ممتع للغاية، لن يتردد برج الجوزاء في تقديم المساعدة لك فهو يتمتع بشخصية كريمة ومحبه لفعل الخير، فهو دائم المشاركة في الأنشطة الخيرية.

العلاقة العاطفية تمثل محورا مهما في حياة برج الجوزاء فهم يستمرون في البحث عن شريك حياتهم بصورة مستمرة ويجيدون التعبير عن مشاعرهم وتوصيلها للطرف للأخر ويقضون الكثير من الوقت برفقه شريكهم.

بالتعاون مع خبيرة الأبراج عبير فؤاد تقدم بوابة الوطن للراغبين بمتابعة تأثير حركة الفلك والكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، الحالة المهنية والعاطفية لـ برج الجوزاء ليوم الأحد الموافق 31 من يوليو 2022.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا واجتماعيا

القمر وعطارد بمنزل العلاقات يمدانك ببلاغة التعبير وتعرف اليوم كيف تهدئ الأجواء بدبلوماسية بالغة.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا وماليا

يوم إيجابي وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لك أو قد تبدأ جديدا في حياتك وتتسلح بإرادة من حديد.

عيوب برج الجوزاء

اتخاذ القرار يمثُل مشكلة بالنسبة لبرج الجوزاء حيث إنهم مذبذبون ومترددون ويمكنهم الرجوع في قرارهم بسرعة ملفتة، فذكاؤهم يدفعهم إلى المبالغة في تحليل الأمور وأبعادها، يتمتع برج الجوزاء بشخصية فضولية، لكنهم قد يشكلوا مصدر ازعاج للمحيطين بهم إذا زاد الأمر عن حده، سرعة تكيف برج الجوزاء قد تجعله سريع التخلي فبرج الجوزاء لا يتمتع بقدر كبير من العاطفة.