حظك اليوم برج الميزان السبت 30-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان يتميز بأنه شخصية عادلة في أحكامه على الآخرين بشكل كبير، ولا يسمح لأحد بأن يطلق عليه أكام دون أن يكون هناك دليل على ذلك، كما أنه مستمع جيد للأشخاص المحيطين به، ويحرص على إيجاد حلول للمقربين منه في المشكلات التي تواجههم، كما أنه لديه شخصية مثالية، يفكر ويبحث بشكل مفصل ودقيق حتى يصل للمثالية قبل فعل أي شيء، كما أنه متفهم، ويفكر في كل شيء بعمق وتفسير.

ولا يستطيع مولود برج الميزان أن ينسى من يخطئ في حقه على الإطلاق، كما أنه يتعلم من أخطائه، ويسعى لبناء علاقات طويلة الأمد ولا يحب العلاقات المتوقع لها أن تنتهي في وقت قصير، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك، عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يساعدك اليوم على الاعتناء بكل عمل تقوم به وتحصل على الإعجاب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط الوضع الفلكي يدفعك اليوم السبت الموافق 30 يوليو للتعامل بأمانة مع الأحباب وفي المقابل سيكونوا أمناء معك.

عيوب برج الميزان

ومن أبرز عيوب مولود برج الميزان أنه شخصية متردده بشكل كبير، ولا يستطيع اتخاذ قرارا في حياته بشكل سريع، ولكنه دائما يتخذ الكثير من الوقت، كما أنه كسول بشكل كبير.