تدريب صيفي للكليات على تطبيقات الخلايا البيولوجية بجامعة القاهرة

أعلنت كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، عقد تدريب صيفي لطلاب الكليات العلمية والعملية بالجامعات المصرية بعنوان «تحضير وتوصيف المواد النانوية وبعض التطبيقات على الخلايا البيولوجية»، خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2022، في إطار حرص الكلية على التوسع في مجالات تطبيقات النانو تكنولوجي وتحقيق الفائدة المرجوة منها ورفع الكفاءات العلمية للطلاب وتكوين قاعدة عريضة من الباحثين في هذا المجال.

رفع كفاءة الطلاب وتكوين قاعدة من الباحثين

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنّ التدريب يستهدف تحقيق عدة أهداف، أهمها معرفة أساسيات ومفاهيم تقنية النانو تكنولوجي، وتوضيح أهمية التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في المجالات المختلفة، والتعرف على الأنواع المختلفة للمواد النانوية وطرق تحضيرها، والتعرف على الأجهزة المُستخدمة في عملية التوصيف لتلك المواد وكيفية استخدامها والتطبيقات الخاصة بها في المجالات المختلفة خاصة البيولوجية والطبية، إضافة إلى التعرف على تأثير المواد النانوية على الخلايا البيولوجية.

جامعة القاهرة

من جانبها، قالت الدكتورة رباب الشريف، عميدة كلية النانو تكنولوجي، إنّ التدريب سيشارك فيه نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأخصائيين العاملين بكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، وتتم إتاحة التدريب لطلاب الكليات العملية، وهي «العلوم، الطب، العلاج الطبيعي، الصيدلة، طب الفم والأسنان، الزراعة، الطب البيطري، الآثار، الهندسة، والبيوتكنولوجي»، وغيرها من الكليات ذات الصلة على مستوى الجامعات المصرية.

يذكر أنّ جامعة القاهرة استحدثت كلية النانو تكنولوجي عام 2020، في ضوء تكليف من الدكتور الخشت عام 2019 ، وتم افتتاحها رسميًا مايو 2021، بواسطة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وهي الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط، وتستهدف إعداد قاعدة عريضة من الباحثين مُطلعين على أحدث التكنولوجيات العالمية، وقادرين على إجراء البحوث المبتكرة، والتوسع في مجالات تطبيقات النانو تكنولوجي واستخدامها لتحقيق الفائدة لصالح المجتمع وخدمة الإنسانية، وتضم الكلية 3 أقسام علمية هي «البايو تكنولوجي، التصنيع، والترميم والبيئة»، وتضم هذه الأقسام برامج دراسية متنوعة في تخصصات مختلفة، كما تضم 20 معملًا تخدم جميع التخصصات.