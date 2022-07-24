جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف «شنجهاي» لعام 2022

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجود الجامعة في 15 تخصصا علميا بالتصنيف الصيني «شنجهاي» للتخصصات لعام 2022، مشيرا إلى أن الجامعة جاءت ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم في 8 تخصصات، وواحدة من أبرز الجامعات التي تدخل ضمن 4 تخصصات رئيسية من خمس موضوعات رئيسية شملها التصنيف لهذا العام.

الخشت: الجامعة ضمن أفضل 300 جامعة عالميا

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة حافظت على تواجدها بين الجامعات الكبري والمرموقة عالميا لتأكيد ريادتها إقليمياً ودوليا حيث دخل 4 تخصصات علمية بين أفضل 200 جامعة عالمية أبرزها العلوم البيطرية والصحة العامة وصنفت من بين أفضل 150 تخصص، بينما جاءت علوم وتكنولوجيا الاغذية والصيدلة والعلوم الصيدلانية ضمن أفضل 200 على مستوى العالم.

وأضاف أن التخصصات المصنفة تمتاز بمواكبتها وظائف المستقبل حيث جاءت تخصصات علوم وتكنولوجيا الآلات والهندسة المدنية والعلوم الزراعية والرياضيات وطب الأسنان وعلوم الفم ضمن أفضل 300 تخصص عالمي، موضحا أن هذا يؤكد تميز جامعة القاهرة في مصر حيث يوجد منهم 3 موضوعات لم يصنف بها في مصر غير جامعة القاهرة فقط.

العلوم البيطرية والصحة العامة ضمن أفضل 150 تخصصا

وأوضح الدكتور الخشت، أن التصنيف شهد أيضا عدة تخصصات ضمن أفضل 400 على مستوى العالم ومن بينها علوم وهندسة الطاقة و الطب السريري والتكنولوجيا الطبية، كما شمل التصنيف عدة تخصصات من بين أفضل 500 على مستوى العالم وهي تخصصات علوم وهندسة الحاسب الآلي والهندسة الكيميائية والتكنولوجيا الحيوية، مؤكدا أنّ جميع التخصصات المصنفة عالميا تراعي أحدث النظم التعليمية بما تساهم في خريجين مميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن نجاح جامعة القاهرة في التواجد بصفة دائمة للعام الرابع على التوالي ضمن التصنيف الصيني هو إنجاز كبير خاصة أن المحافظة على التواجد يأتي مع تزايد أعداد التخصصات المصنفة عالمياً عام بعد الآخر، على عكس عدد من الجامعات العالمية التي تواجدت بالتصنيف ثم تراجعت أو التخصصات التي احتلت مراكز متقدمة ثم اختفت من التصنيف على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما يؤكد أن النجاح مبني على رؤية واستراتيجية وخطط طويلة المدي وليس وليد الصدفة.

وشدد رئيس جامعة القاهرة علي أن هذا التميز نتيجة لجهود إدارة الجامعة ومنتسبيها بهدف التطوير المستمر للوائح وآليات النهوض بالبحث العلمي والجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الجامعة في كل المجالات، مشيرا إلى أن ترتيب جامعة القاهرة طبقا للمعايير المحددة التي يستخدمها هذا المصنف يقع في الفئة من 401 إلى 501 عالميا ضمن 1.5% من الجامعات العالمية الراقية والأولى بمصر، من بين 30 ألف جامعة على مستوى العالم.