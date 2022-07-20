رئيس جامعة القاهرة ينعي الدكتور أحمد مرسي أحد رواد الأدب الشعبي في مصر

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وفاة الدكتور أحمد مرسي، أستاذ الأدب الشعبي والفولكلور بكلية الآداب وأحد رواد الأدب الشعبي في مصر، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 78 عامًا بعد صراع مع المرض.

الخشت: مرسي صاحب مسيرة أكاديمية وثقافية حافلة بالعمل والعطاء

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة كلية الآداب، وأسرة الفقيد، داعيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الدكتور أحمد مرسي، كان قيمة وقامة أكاديمية رفيعة، ورمزا من رموز الجامعة والثقافة في مصر، ومسيرته الأكاديمية والثقافية حافلة بالعمل والعطاء.

مسيرة الدكتور أحمد مرسي.. كان عميدا لآداب القاهرة

يذكر أن الدكتور أحمد مرسي، له إسهامات متعددة في مجال المعرفة والفكر والثقافة، وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، وصدر له العديد من الكتب والمقالات العلمية، كما حصل على العديد من الجوائز والأوسمة، وتدرج في المناصب الأكاديمية والثقافية وصولًا لرئيس قسم اللغة العربية، بكلية الآداب، ثم ندبه عميدا لآداب بنى سويف، وعميدا للمعهد العالى للفنون الشعبية.

كما عمل مستشارًا ثقافيًا بالسفارة المصرية ومديرًا للبعثة التعليمية بروما في إيطاليا، ومستشارا ثقافيا بالسفارة المصرية ومديرا للبعثة التعليمية ومدير المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريدباسبانيا، إلى جانب عضويته في لجان المجلس الأعلى للثقافة.