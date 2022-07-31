مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023.. تبدأ بـ25 ألف جنيه

قال الدكتور أشرف حيدر، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، إنّ الجامعة أنهت الاستعدادات الخاصة بتنسيق القبول 2022-2023، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أنّ الجامعة تشهد حاليا عصر الانتقال إلى جامعات الجيل الرابع، من خلال التحول إلى نظام المشروعات والبرامج وريادة الأعمال.

جامعة مصر للعوم و التكنولوجيا 2022-2023

وأضاف رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لـ«الوطن»، أنّ الجامعة لديها فلسفة واستراتيجية خاصة بالمصروفات الدراسية، وضعتها الراحلة الدكتورة سعاد كفافي منذ التأسيس، تتمثل في العمل لإنشاء جامعة خاصة دون النظر للربح، مؤكدا أنّ الجامعة تهدف لإخراج كوادر متميزة في سوق العمل إقليميا ودوليا، كما أنّ قرارات عدم الزيادة للمصاريف الدراسية المبالغ فيها فلسفة قائمة بشكل سنوي.

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022

وترصد السطور التالية مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء، وهي كما يلي:

- الهندسة: 55 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- الصيدلة: 72 ألف جنيه.

- الطب البشري: 130 ألف جنيه.

- التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

- تكنولوجيا المعلومات: 45 ألف جنيه.

- التربية الخاصة: 25 ألف جنيه.

- التمريض: 36 ألف جنيه.

- الإعلام: 40 ألف جنيه للشعبتين عربي وإنجليزي.

- الآثار والإرشاد السياحي: 25 ألف جنيه.

- اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه.

- الإدارة والاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبتين عربي وإنجليزي.

وفي السياق ذاته، أكد أمين الأعلى للجامعات الخاصة، الدكتور محمد حلمي الغر، أنّه حتى الآن لم يتم الكشف عن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة 2022، لافتا إلى أنّ المجلس في انتظار ما تسفر عنه نتيجة الثانوية العامة 2022.