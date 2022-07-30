جامعة أسيوط: افتتاح أول مركز طبي في مصر لجراحات اليد غدا

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، افتتاح مرحلة جديدة من تشغيل أكبر مستشفى جامعي للإصابات والطوارىء، غدا الأحد، وهي المرحلة الخاصة بغرف العمليات والأقسام المخصصة لإقامة المرضى، مشيرا إلى أنه جار استكمال تجهيزات باقي مراحل المشروع.

مستشفى الإصابات الجامعي

وذكر رئيس جامعة أسيوط، أن مستشفى الإصابات الجامعي يعد مشروعاً قومياً ضخماً مقاما على مساحة 5500 متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 سرير و68 سرير عناية مركزة و28 غرفة عمليات، لافتا إلى أنه من المقرر أن تحدث طفرة طبية في مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الحوادث والإصابات في كل محافظات الصعيد عند اكتمال تشغيلها.

أول مركز طبي تدريبي متخصص

وقال الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إن افتتاحات الغد تتضمن افتتاح أول مركز طبي تدريبي متخصص في جراحة اليد على مستوى الجامعات المصرية، مشيرا إلى تأسيس هذا التخصص الدقيق لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط منذ أكثر من 25 عاماً بوحدة الجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى الجامعي الرئيسي.

وأوضح أن جامعة أسيوط أصبحت شريكاً في أول مدرسة عالمية لتدريب وتأهيل الأطباء على جراحات الضفيرة العصبية، ضمن أربع محطات رئيسية مع الهند، وإسبانيا والمكسيك.

ويعد مركز جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية أول مركز تدريبي على مستوى الجامعات المصرية، وهو متخصص في تدريب الأطباء المصريين والأجانب على ذلك النوع من الجراحات.