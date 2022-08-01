200 مليون مشاهدة لأغنية «من أول دقيقة» للثنائي إليسا وسعد لمجرد

يواصل الثنائي إليسا وسعد لمجرد تحقيق نجاح كبير من خلال أول ديو غنائي يجمعهما بعنوان «من أول دقيقة» والذي تم طرحه منذ فترة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ولكنه لا زال تحقيق مشاهدات كبيرة.

ونجح كليب «من أول دقيقة» الذي قدمه الثنائي إليسا وسعد لمجرد في كسر حاجز الـ200 مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، وليس هذا فحسب ولكنها احتلت المركز الثاني في الـ top music.

أغنية من أول دقيقة تواصل النجاح

وتعاون كل من إليسا وسعد لمجرد في أغنية «من أول دقيقة» مع الشاعر أمير طعيمة ولحنها رامي جمال ووزعها أحمد إبراهيم وميكس وماستر إيلي بربر، وحققت نجاح جماهيرى كبير بمجرد طرحها.

وتقول كلمات الأغنية:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو اسمع اسمي بشفايفـك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد ايه

ارسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين

اكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين

أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرين

لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان

هديكي سنيني الجاية وهكون راضي وفرحان

إنتي اللي وجودك جنبي حسسني ان انا انسان

آخر أعمال سعد لمجرد

يذكر أن الفنان سعد لمجرد كان طرح مؤخرا أغنية وطنية بعنوان «عاش الملك حبيبنا»، بمناسبة عيد العرش، وأعلن عنها من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

أما الفنانة اليسا، فأحيت مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في لبنان وشاركها في الحفل الفنان زياد برجي.