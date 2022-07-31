رابط تنسيق الثانوية العامة 2022 قبل إعلان النتيجة بشكل رسمي في أغسطس

رابط تنسيق الثانوية العامة 2022 للكليات، واحدة الكلمات التي كثرت عمليات البحث بشأنها عبر المحرك العالمي «جوجل» وذلك بالتزامن مع قرب اعلان نتيجة التي من المقرر إعلانها في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل وفق قرار وزير التربية والتعليم.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، توضخ في التقرير التالي رابط تنسيق الثانوية العامة 2022، على النحو التالي:

رابط تنسيق الثانوية العامة 2022

ويمكن للطلاب متابعة رابط تنسيق الثانوية العامة 2022 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنــا، وذلك بعد اعتماد النتيجة والتي من المقرر أن تكون في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، ثم يتم بعدها الإعلان عن تنسيق الجامعات 2022.

متى تبدأ المرحلة الأولى من التنسيق

وفق تصريحات تلفزيونية للكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شؤون التعليم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه سيتم بدء تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ3 أيام أي 72 ساعة، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الجديد يشهد خروج 11 جامعة أهلية من رحم الجامعات الحكومية.

وتوقع المتخصص في شؤون التعليم بأن تنسيق العام الجامعي الجديد، سيشهد إقبالا كبيرا على كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، مع تراجع الإقبال على كليات الصيدلة نظرا لتشبع السوق بالخريجين، مشيرًا إلى أن بالنسبة لطلاب الشعبة الرياضية سيكون الإقبال كبيًرا على كليات الهندسة.

موعد فتح تظلمات الثانوية العامة 2022

ومن جهته أشار رفعت فياض، إلى أنه من المتوقع أن يتم فتح باب التظلم بعد نتيجة الثانوية العامة ولمدة شهر كامل والتصحيح الإلكتروني لا يلغي التظلم.

وأضاف «فياض»، أنه لم يتم رصد عيوب في التصحيح الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة، وعلى الطالب أن يختار إجابة واحدة فقط في أسئلة الاختيار من متعدد ليتم احتساب النتيجة العادلة له.