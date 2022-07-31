«الجامعات الأهلية»: 2200 طالب يؤدون غدا اختبارات قبول الجولة الثالثة

أكد الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة والعلمين والملك سلمان والمنصورة»، أن الجامعات تستعد لإجراء الجولة الثالثة لاختبارات القبول للجامعات الأربعة، وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، موضحًا أن الاختبارات ستجرى ما بين إلكترونية حضورياً أو إلكترونية أونلاين.

وأشار إلى أنّ من المقرر أن يؤدي 2200 طالب وطالبة، اختبارات القبول غدًا سواء من طلاب الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من شهادات عربيّة أو أجنبية.

اختبارات قبول الجامعات الأهلية 2022

وأضاف المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة، في تصريحات خاصة، لـ«الوطن»، أن 4000 طالب وطالبة سددوا رسوم اختبارات القبول حتى الآن، مشيرًا إلى أنّه وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات سيتم إجراء اختبارات القبول كل يوم اثنين على أن يتم الكشف عن نتائج الاختبارات يوم الخميس من كل أسبوع، مؤكداً أنّ الأعلى الجامعات شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد-19».

ونوّه بأنّ إجراءات التسجيل لأداء الاختبارات مستمرة لم يتم تحديد موعد غلقها، لافتا إلى أنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة وإجراءات قبولهم، فالجامعات في انتظار قرارات الأعلى للجامعات بشأن تحديد الحدود الدنيا للقبول.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وتابع المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة، بأنّ الجامعات الأربعة أنهت كل استعداداتها لتنسيق القبول 2022-2023، وفقًا للقواعد والضوابط التي حددها المجلس، لافتا إلى أنّ هناك عددًا من البرامج الدراسية الجديدة سيتم تدشينها العام الدراسي الجديد وإتاحتها للطلاب، مؤكدًا أنّ الجامعات الأهلية الجديدة إحدى جامعات الجيل الرابع وهي مزودة بكل البرامج والإمكانات العلمية التي تتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الجديدة بما يخدم أهداف ومتطلبات الجمهورية الجديدة.