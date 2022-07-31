قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.. مصاريف الجامعات الخاصة المعتمدة بمصر     

تستعد الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات والأقاليم لتنسيق القبول 2022-2023، ومن المقرر أنَّ تبدأ أعماله عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية 2022، وأنهت عدد من الجامعات استعداداتها لأعمال تنسيق القبول، إذ كشفت عبر مواقعها الرسمية عن قيمة مصاريف العام الدراسي الجديد بالتزامن مع قرب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

مصاريف الجامعات الخاصة 2022

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 مصاريف الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء :

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

- الطب البشري: 130 ألف جنيه.

- الصيدلة: 72 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

- الهندسة: 55 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 36 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا المعلومات: 45 ألف جنيه.

- اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه.

- كلية التربية الخاصة: 25 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- كلية الآثار والإرشاد السياحي: 25 ألف جنيه.

- الإعلام: 40 ألف جنيه للشعبتين

- الإدارة والاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبتينز

** جامعة الأهرام الكندية

- الصيدلة: 88 ألفًا و960 جنيهًا.

- إدارة الأعمال: 48 ألف جنيه.

- الصيدلة «كلينيكال»: 88 ألف جنيه.

- الإعلام «إنجليزي»: 48 ألف جنيه.

- الحاسبات: 51 ألف جنيه.

- الإعلام «عربي»: 43 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 124 ألف جنيه.

- التصميم والفنون: 58 ألف جنيه.

- الهندسة: 58 ألف جنيه.

- اللغات والترجمة: 43 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 73 ألف جنيه.

** مصاريف الجامعة الحديثة 2022

- العلاج الطبيعي: 69 ألف جنيه.

- الطب البشري: 120 ألف جنيه.

- التمريض: 35 ألف جنيه.

- طب الفم والأسنان: 99 ألف جنيه.

- الهندسة: 46 ألف جنيه.

- الإدارة: 42 ألف جنيه.

- الإعلام: 42 ألف جنيه.

- الصيدلة: 80 ألف جنيه «pharm D»، و85 ألف جنيه «كلينيكية».

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 46 ألف جنيه.

** مصاريف جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 2022

- كلية الطب البشري: 124 ألف جنيه.

- الصيدلة: 78 ألف جنيه «كلنيكية» و73 ألف جنيه «فارما».

- طب الأسنان: 123 ألف جنيه.

- الهندسة: 35 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال: 24 ألف جنيه.

- كلية الذكاء الاصطناعي: 42 ألف جنيه.

- كلية الآداب: 21 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 33 ألف جنيه.

** مصاريف جامعة «حورس» 2022

- العلاج الطبيعي: 78 ألف جنيه.

- الطب البشري: 125 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 123 ألف جنيه.

- الهندسة: 39 ألف جنيه.

- الصيدلة: 72 ألف جنيه «فارما.

- إدارة الأعمال: 17 ألف جنيه عربي.

** مصاريف جامعة «ميريت» 2022

- العلاج الطبيعي: 68 ألف جنيه.

- الطب البشري: 120 ألف جنيه.

- الصيدلة: 65 ألف جنيه.

** مصاريف الجامعة المصرية الروسية للفصل الدراسي الواحد

- كلية الصيدلة:41 ألف جنيه.

- الفم والأسنان: 57 ألف جنيه.

- علوم البيانات: 24 ألف جنيه

- كلية الهندسة: 30 ألف جنيه.

- العلوم في الاقتصاد:21 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال: 21 ألف جنيه.

- العلوم في العلوم السياسية: 21 ألف جنيه.

- العلوم في المحاسبة:21000 جنيه

- تكنولوجيا معلومات الأعمال المهنية: 21 ألف جنيه.

** مصاريف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

- الهندسة: 80 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال الدولية: 62 ألف جنيه.

- الصيدلة: 85 ألف جنيه.

- علوم الحاسب: 62 ألف جنيه.

** مصاريف الجامعة الصينية في مصر:

- الهندسة: 56 ألف جنيه.

- صيدلة: 98 ألف جنيه.

- الاقتصاد والتجارة الدولية: 44 ألف جنيه.

- العلاج طبيعي: 78 ألف جنيه

** مصاريف جامعة بدر بالقاهرة

- الطب البشرى: 199 ألف جنيه.

- طب الفم والأسنان: 145 ألف جنيه.

- الصيدلة الدوائية: 92 ألف جنيه.

- الصيدلة الإكلينيكية: 98 ألف جنيه.

- الطب البيطري: 90 ألف جنيه.

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 65 ألف جنيه.

- الهندسة والتكنولوجيا: 70 ألف جنيه.

- الحقوق: 65 ألف جنيه.

- العلوم السياسية والعلاقات الدولية: 65 ألف جنيه.

- الفنون التطبيقية:65 ألف جنيه.

- اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 89 ألف جنيه.

- التكنولوجيا الحيوية: 65 ألف جنيه.

- التمريض: 43 ألف جنيه.

- العلوم السينمائية والمسرحية: 80 ألف جنيه.

- الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية: 60 ألف جنيه.

- دراسات عليا لغات وترجمة: 70 ألف جنيه.

- الإعلام: 70 ألف جنيه.

** مصاريف جامعة النهضة 2022- 2023 للفصل الدراسي الأول

- الطب: 87.5 ألف جنيه.

- الصيدلة: 49.5 ألف جنيه.

- الهندسة: 34.1 ألف جنيه.

- الإعلام: 22.5 ألف جنيه.

- علوم الحاسب: 24 ألف جنيه.

- طب الفم والأسنان: 64.5 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 44.5 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال «عربي»: 13.5 ألف جنيه.

- وإدارة الأعمال «إنجليزي»: 22.5 ألف جنيه.

** مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022- 2023

- طب الأسنان: 100 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

- الصيدلة: 85 ألف جنيه لبرنامج «فارم دي» و 95 ألف جنيه الصيدلة الإكلينيكية.

- الطب والجراحة: 125 ألف جنيه.

- تكنولوجيا العلوم الصحية: 40 ألف جنيه.

- الفنون التطبيقية: 40 ألف جنيه.

- الهندسة: 60 ألف جنيه.

- اللغات والترجمة: 30 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية و25 ألف جنيه للشعبة العربية.

- التمريض: 25 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية و30 ألف جنيه للشعبة العربية.

- السياحة والفنادق: 20 ألف جنيه.

- الإعلام وفنون الاتصال: 35 ألف جنيه.

** مصاريف جامعة فاروس 2022-2023

- مصاريف كلية الصيدلة: 104 آلاف جنيه «فارمادي» و94 ألف جنيه «إكلينك».

- كلية طب الفم والأسنان: 161 ألف جنيه

- الهندسة: 75 ألف جنيه.

- تكنولوجيا العلوم الصحية: 77 ألف جنيه.

- علوم الحاسب: 72 ألف جنيه.

- الإعلام: 66 ألف جنيه.

- الدراسات القانونية: 53 ألف جنيه.

- السياحة والفنادق: 57 ألف جنيه

- العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

- اللغات والترجمة: 67 ألف جنيه.

- العلوم المالية والإدارية: 69 ألف جنيه.