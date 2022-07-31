موقف محرج للفنانة إليسا بحفلتها في لبنان.. كادت تسقط على الأرض «فيديو»

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا كبيرا مساء أمس السبت، الموافق 30 يوليو، وذلك في أحد «الكازينوهات» بدولة لبنان وسط حضور جماهيري كبير كان حريص على الاستماع إلى أغانيها المميزة.

وبالفعل خلال الحفل قدمت الفنانة إليسا عددا كبيرا من أغانيها المميزة والتي يحبها الجمهور، كان من بينها «عيشالك وكرمالك ومن أول دقيقة وهنغني كمان وكمان وأنا مجنونة بحبك» وغيرهم.

إليسا تتعثر في فستانها

وعبرت الفنانة إليسا خلال الحفل الغنائي عن سعادتها البالغة بالغناء مجددا في لبنان بعد انقطاع دام لأكثر من 3 سنوات وعبرت بكلمات خاصة عن هذا الأمر فقالت بأن هكذا قد عاد لبنان.

وخلال الحفل كانت تتراقص الفنانة إليسا بشكل كبير على أغانيها ووسط تفاعل من قبل الجمهور ولكنها أثناء الرقص على أحد أغانيها تعثرت في فستانها وكادت تسقط على المسرح ولكنها تمالكت نفسها بمساعدة أحد الجماهير الذي مد لها يده فأنقذها من السقوط.

وتصدرت لقطة تعثر الفنانة إليسا ترند مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولها رواد مواقع التواصل بشكل كبير، ولكنهم حرصوا على تشجيعها وتهنئتها بالحفل الناجح التي أقامته.

آخر أعمال إليسا

يذكر أن الفنانة إليسا كانت قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «من أول دقيقة» والتي قدمتها على طريقة «الديو» في أول تعاون لها مع الفنان سعد لمجرد وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا بمجرد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتعاونت إليسا وسعد لمجرد في أغنية من أول دقيقة مع الشاعر أمير طعيمة والملحن رامي جمال والموزع أحمد إبراهيم وميكس وماستر إيلي بربر.