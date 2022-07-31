«هيئة الدواء» توجه رسالة عاجلة بشأن لقاح التهاب الكبدي الوبائي للأطفال

قالت هيئة الدواء فى تقرير رسمي لها، إن أعراض الالتهاب الكبدي «ب» قد لا تظهر لمدة أعوام بعد الإصابة؛ لذا يجب إجراء اختبار لمعرفة ما إذا كان الشخص مصابًا أم لا، كما يوجد العديد من العلاجات المتاحة لمرض الالتهاب الكبدي «ب» المزمن يمكنها أن تقي من تلف الكبد، وتبطئ تطور المرض.

وأكدت هيئة الدواء المصرية على أهمية تلقي اللقاح الروتيني للوقاية من إصابة الأطفال عند الولادة، كما تنصح العاملين بمجال الرعاية الصحية، والمعرضين للإصابة، بضرورة تلقي اللقاح.

أعراض الالتهاب الكبدي «أ»

وفي سياق متصل، أوضحت هيئة الدواء أنه تظهر أعراض الالتهاب الكبدي «أ» خلال فترة من أسبوعين إلى 6 أسابيع من التعرض للفيروس، وتشمل أعراض التهاب الكبدي «ب» في «الحمى، التعب، فقدان شهية، غثيان، قيء، و/أو ألم مفاصل، آلام معدة شديدة وإسهال، أو يرقان»، وغالبا ما تظهر بوادر المرض وأعراضه على البالغين أكثر من الأطفال، كما تستمر الوعكة الصحية لمدة عدة أسابيع أو شهور.

وأوصت هيئة الدواء المصرية المواطنين بضرورة تلقي لقاح التهاب الكبد «أ» للوقاية من المرض للأطفال بدءً من سن عام، وكل المراهقين الذين لم يتلقوا اللقاح، والبالغين المعرضين للإصابة، أو لديهم مشاكل صحية بالكبد.

انتهاء البرنامج التدريبي الخاص باشتراطات التصنيع الجيد

أعلنت الهيئة عن انتهاء البرنامج التدريبي الخاص باشتراطات التصنيع الجيد لمصانع المستلزمات الطبية، والذي استمر لمدة 4 أيام، بمقر هيئة الدواء المصرية بكفر الجبل وعبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وجاء البرنامج التدريبي الذي استهدف العاملين بمصانع المستلزمات الطبية، طبقا لأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين من خلال تقديم محتوى تدريبي شامل.