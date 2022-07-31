السيسي يتابع جهود تطوير المنشآت بشرم الشيخ استعدادًا لقمة المناخ

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جهود تطوير المنشآت والبنية الأساسية والمحاور والطرق بمدينة شرم الشيخ؛ استعدادًا لاستضافة القمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل، فضلًا عن عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، ورفع كفاءة التجمعات السكنية والبدوية ومجمع الورش الحرفية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً في قطاعات الطرق والكباري والمشروعات الإنشائية والمعمارية، إلى جانب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

السيسي يستعرض جهود تطوير معهد ناصر

وأشار إلى أنه تم في هذا الإطار استعراض جهود تطوير معهد ناصر للعلاج بإضافة مبانٍ جديدة وتطوير المباني الأساسية القائمة، واستحداث أقسام وتخصصات طبية جديدة، وزيادة السعة السريرية للمعهد بمقدار 1000 سرير إضافي، إلى جانب زيادة عدد غرف العمليات الجراحية ووحدات الكلى، وكذلك المنشآت الخدمية وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

ووجّه الرئيس بتحويل المعهد ليصبح مدينة طبية متكاملة، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال، آخذا في الاعتبار أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر.

تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

كما تم استعراض عملية تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى؛ بما فيها محور حسب الله الكفراوي بطول 17 كم الذي يربط الطريق الدائري جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي، إلى جانب محور الحضارات وربطه مع محور ياسر رزق الذي يربط وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم، فضلاً عن تطوير محور جمال عبد الناصر كأحد أهم المحاور بالقاهرة الجديدة بطول 14 كم.

كما تم استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً قاعة دار القرآن الكريم بمسجد مصر، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي الخاص بربط القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية ومجموعة شبكة الطرق والمحاور المحيطة بها، لا سيما الطريق الدائري الأوسطي والدائري الإقليمي.