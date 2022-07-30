الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، وبشير فريد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا الأردنية لإنتاج اللحوم، ورجل الأعمال محمد حلاوة المتخصص في الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان.

مشروعات جهاز الخدمة الوطنية

تناول الاجتماع متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية، وذلك وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وجرى استعراض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب، خاصةً ما يتعلق بالمعدات وخطوط الإنتاج، التي تتمّ بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرة الأجنبية العريقة في هذا المجال، إذ سيقام المصنع على مسطح 40 ألف متر مربع، وستبلغ طاقته الإنتاجية 12 ألف طن من الأجبان سنوياً.

الرئيس يوجه بالتدقيق في توفير كل مكونات مصنع منتجات الألبان ببرج العرب

ووجه رئيس الجمهورية بالتدقيق في توفير كل مكونات المصنع من العمالة الفنية المتخصصة، والخامات، ومستلزمات الإنتاج، ومواد التعبئة والتغليف، لضمان أعلى مستوى من جودة الإنتاج للأجبان، خاصة تلك التي يتمّ استيرادها حالياً من الخارج لتوفيرها بالسوق المحلية، وذلك بهدف سد الفجوة الاستيرادية، وكذلك فتح آفاق لفرص تصديرية مستقبلية.

كما وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية، مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين، والخدمات البيطرية اللازمة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين.

الموقف التنفيذي للشراكة بين مصر والأردن لتنمية الثروة الحيوانية

وشهد الاجتماع أيضاً عرض الموقف التنفيذي للشراكة بين مصر والأردن لتنمية الثروة الحيوانية، وإنتاج الأعلاف، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية.

وكلف الرئيس بترسيخ الشراكة مع الجانب الأردني في هذا القطاع بهدف توفير سلالات ذات إنتاجية عالية من اللحوم للسوق المصرية، والحفاظ على مخزون استراتيجي من الرؤوس الحية داخل مصر، إلى جانب تخفيض الاعتماد على الاستيراد.