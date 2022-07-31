السيسي يوجه بتحويل معهد ناصر لمدينة طبية متكاملة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل معهد ناصر ليصبح مدينةً طبيةً متكاملةً، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال، اخذاً في الاعتبار أن المعهد، يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه جرى استعراض جهود تطوير معهد ناصر للعلاج، بإضافة مبانٍ جديدة وتطوير المباني الأساسية القائمة، واستحداث أقسام وتخصصات طبية جديدة، وزيادة السعة السريرية للمعهد، بمقدار 1000 سرير إضافي، إلى جانب زيادة عدد غرف العمليات الجراحية ووحدات الكلى، والمنشآت الخدمية وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.