أمين الفتوى بالإفتاء: يجب تأهيل آباء وأمهات المقبلين على الزواج

وجّه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب ووحدة الإرشاد الأسري بدار الإفتاء المصرية، نصائح للأزواج بكل فئاتهم سواء حديثي الزواج أو المقبلين عليه، مؤكدا أنه يجب الحفاظ على مسافات بينهم وبين آبائهم، والحيلولة دون التدخل في تفاصيل حياتهم، محذرًا من ثلاثة خطوط حمراء لا يجب تجاوزها أو الحديث عنها من الأهل؛ وهي: نفقات البيت، والعلاقة الخاصة، وأخطاء الطرفين.

وأضاف «الورداني»، خلال تقديمه برنامج «ولا تعسروا»، على «الأولى»، أن أكثر ما يّكسر الزوج أو الزوجة، أن يعرف أهل الطرف الآخر أخطاءه، موضحًا أنه عندما يحدث نزاع، يجب على الزوجين ألا يدخلا الأهل بينهما، موجهًا بتأهيل آباء وأمهات المقبلين على الزواج على كيفية التعامل وحدود التدخل في حياة أبنائهم بعد الزواج، فبعض الأهل يخشون بُعد أولادهم.

كيفية التصرف عند حدوث نزاع

ووجّه أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حديثه للزوجين: «لما يحصل نزاع اخرجوا مع بعض اتمشوا واتكلموا واطلبوا الدعم من بعضكما»، موضحًا أنه بالرغم من أن الجميع يدعون لتأهيل المقبلين على الزواج، لكنه يرى ضرورة تأهيل آبائهم وأمهاتهم، وتوعيتهم بالأدوار التي يجب أن يقوموا بها لرعاية الأسرة الجديدة، وكيفية التصرف عند حدوث نزاع.

الفطام الزوجي

وشدد على ضرورة القيام بالفطام الزوجي، وهو قطع الحبل السري الذي يربط الابن أو الابنة بالوالدين، ليتمكنا من الانطلاق في حياتهما الجديدة: «الأسر عايزين يأمنوهم لكنهم في الحقيقة بيعجزوهم، خاصة لما يكون الزوج أو الزوجة مميزين عند أهلهم تخلي الأهل يكلبشوا فيه»، مشددًا على أهمية ضبط المسافات بين الأزواج الحديثة وأهلهم؛ لأن الأهل يريدون نقل تجربتهم كاملة، بما يمنع الأزواج الجدد من بناء تجربتهم الخاصة.