أستاذ علوم سياسية: الاقتصاد العالمي يعاني من «الضبابية» وحالته «قاتمة»

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن النظام الدولي يتغير ويتداعى في مؤسساته وأفكاره، والقوى التي كانت تقوده أو تسانده، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاهد التي يمكن أن توضح أن هناك تغير في العالم، الذي لم يتبلور بعد، موضحًا أن صندوق النقد الدولي، أصدر الثلاثاء الماضي، تقريرًا قال فيه إن حالة الاقتصاد العالمي ضبابية وقاتمة، وأن التضخم سينتشر في سلع أخرى غير الطاقة والغذاء بشكل أكثر مما تتوقعه البنوك، وهذا التقرير يتحدث عن العالم أجمع وليس دوله بعينها.

الأسس التي قام عليها النظام الاقتصادي الليبرالي تتهاوى أمام الأمن القومي والمصالح

أضاف «كمال»، خلال استضافته في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، والإعلامي نشأت الديهي، والذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه للأسف الشديد، العالم الآن مقبل على ركود تضخمي، منوها بأن الأسس التي قام عليها النظام الاقتصادي الليبرالي تتهاوي أمام الأمن القومي والمصالح، فمجلس الشيوخ الأمريكي وافق مؤخرا على مشروع قانون يمنح عدد من الشركات الأمريكية التي تقوم بصناعة الرقائق الإلكترونية 280 مليار دولار من أجل دعم الصناعة المحلية وهو ما سيدخل العالم في حرب دعم الصناعة.

الأسابيع الأخيرة شهد استنزاف متبادل

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الأسابيع الأخيرة شهد استنزاف متبادل، فالولايات المتحدة الأمريكية هدفها استنزاف جمهورية روسيا الاتحادية، اقتصاديا وعسكريا كما تحاول روسيا عمل استنزاف سياسي لأمريكا وأوروبا وهو ما ظهر أثارة في دولة مثل إيطاليا وسنشهد أثارة في انتخابات التجديد النصفي في أمريكا، كما ستعاني أوروبا من البرد القارس في الشتاء إضافة إلى توقف عجلة الإنتاج.