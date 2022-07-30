أستاذ علوم سياسية: تشكيل 5 لجان جديدة للحوار الوطني يؤكد جدية حل القضايا المهمة

قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، إنشاء خمس لجان فرعية جديدة للمحور المجتمعي، هي: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، كما تم الاتفاق أيضا على إنشاء 3 لجان فرعية، وهي: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة.

جدية الحوار الوطني

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إنشاء لجان خاصة بالتعليم والصحة يدل على جدية الحوار الوطني والقائمين عليه.

تحقيق أهداف الحوار الوطني

وأوضح طارق فهمي، أن هناك منهجية جيدة للقائمين على الحوار السياسي، كما أن هناك خطوة جوهرية تتمثل في السعي للوصول إلى هدف الحوار الوطني وحضور جميع الفئات للمشاركة فيه، ما يؤكد جدية الحوار الوطني لحل القضايا التي تهم العديد من الأشخاص، حيث يناقش قضايا مهمة، وهو ما يفتح مجالا لطرح المزيد من القضايا مثل التعليم والصحة والزيادة السكانية وغيرها.