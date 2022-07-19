أستاذ علوم سياسية: المواطن الأوروبي تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية بشكل كبير

قالت الدكتور نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المواطن الأوروبي تعرض بعد الحرب الروسية الأوكرانية إلى صعوبات حيث يتم التوجيه بترشيد استخدام المياه الساخنة في المكاتب وكذلك الحصول على زجاجات زيت بأعداد محددة، بجانب إعلان تطبيق اقتصاد الحرب في إسبانيا وفرنسا وصعوبات في الحكومات في إيطاليا وإنجلترا.

سيحدث تغيير سياسي كبير في أوروبا

وأضافت «الشيخ» خلال استضافتها في برنامج «كلام في السياسة»، على فضائية «Extra News»، أن أوروبا تمر بمرحلة شديدة التخبط والارتباك وسيحدث تغيير سياسي كبير في أوروبا الفترة المقبلة نتيجة الأزمات الاقتصادية وسط وجود أصوات تنادي بأن روسيا جزء من أوروبا ويجب التفاهم معها.

مصر نقطة توافق للقوى الدولية

بدوره أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن زيارة الرئيس السيسي اليوم إلى ألمانيا مصر أصبحت نقط توافق بالنسبة للقوى الدولية وهذا لم يأتي إلا بسبب إدارة مصرية حكيمة لملفات ذات الصلة بالمجتمع الدولي وقراءة دقيقة للتغيرات الحادثة في العالم، لافتا إلى أن مصر جزء من حل في مواجهة الإرهاب وأزمة الطاقة والبنية التحتية في المنطقة.

أهمية زيارة الرئيس

من جهتها قالت مها علام، باحثة العلاقات الدولية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن زيارة الرئيس السيسي اليوم إلى ألمانيا تؤكد أن الأمن التقليدي ليس الذي يحكم العلاقات ولكن الطاقة والغذاء أيضا وهذه تعد رؤية غير تقليدية للأمن، لافتة إلى أن الرئيس اليوم أكد على أهمية القضايا الإفريقية ضمن سياسة مصر منذ عام 2014 حتى الآن.