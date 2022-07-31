«التعاون الدولي»: مباحثات مع «الاتحاد من أجل المتوسط» لتمويل المشروعات الخضراء

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، تعزيز التعاون المشترك فى تمويل المشروعات الخضراء، ضمن برنامج «نُوَفِّى»، فى ضوء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وقالت وزارة التعاون الدولى، فى بيان اليوم، إن «المشاط» بحثت مع الأمين العام للاتحاد، فرص التعاون المشترك فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، مؤكدة أهمية النسخة الحالية من المؤتمر لدعم جهود العمل المناخى ودفع التحول من التعهدات إلى التنفيذ، وتحقيق طموحات العمل المناخى.

وأوضحت «المشاط» أن إطلاق برنامج «نُوَفِّى»، لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء فى مجالات الطاقة والغذاء والمياه، يُعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويدعم رؤية الدولة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية فى دفع أجندة العمل المناخى، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدورة الـ27 من المؤتمر تمثل أهمية خاصة لقارة أفريقيا، التى تسعى لتوحيد الجهود من أجل تحفيز العمل المناخى على مستوى القارة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات التكيف.

فى سياق متصل، بحثت «المشاط» مع الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فرص التعاون فى مجال الاقتصاد الأزرق وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحفيز الاكتفاء الذاتى من الغذاء، بما يعزز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام. وتطرقت إلى فرص التعاون المشترك فى مجال تمكين المرأة، ودعم تكافؤ الفرص بين الجنسين.

وتناولت جهود التعاون الإنمائى الفعال مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة لتحقيق رؤية التنمية 2030، بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائى تسجل نحو 26 مليار دولار، وتضم عدداً كبيراً من مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.