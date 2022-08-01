البابا تواضروس: عندنا 500 كنيسة و400 كاهن وراهب خارج مصر

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة لديها 500 كنيسة قبطية خارج مصر، رغم أنه حتى عام 1971 أي منذ 50 عامًا فقط، كان هناك 5 كنائس قبطية فقط خارج مصر، كما أن هناك 2 مليون قبطي خارج مصر، لكن ليسوا في مكان واحد، وإنما أماكن متناثرة، «أمريكا وكندا وأوروبا، حتى الدول اللي مش بنسمع عنها زي جورجيا، فيه عدد كبير بيدرس هناك، عندنا كنائس في منطقة الخليج وإفريقيا، وفي استراليا، و5 كنائس قبطية في جزر شيسي، وهي جرز تقع بعد أستراليا بـ ساعتين عن طريق الطائرة، هناك فيه آباء كهنة وخدمة وهكذا».

أكثر من 400 كاهن وراهب وراهبة خارج مصر

وأضاف «تواضروس»، خلال حواره في برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، ويعرض على شاشة «الأولى»، أن هناك أكثر من 400 كاهن وراهب وراهبة خارج مصر، و10 أديرة قبطية خارج مصر، منها في جنوب إفريقيا و4 في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك البرازيل: «كل كنائسنا مرتبطة بالسفارات المصرية ودي حاجة ممتازة، ونأكد عليها باستمرار وكل زيارة خارج مصر لازم أزور السفارة المصرية هناك وأقعد مع السفير، ونقعد قعدة محبة كدة، الربط ده ربط مهم جدا، تطورنا وبدأنا نعمل مشروعات باسم مصر تقوم بيها الكنيسة المصرية».

إنشاء مستشفى كبير تسمى الأمل في كينيا

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه تم إنشاء مستشفى كبير يسمى «الأمل» في كينيا، وجزء كبير من المستشفى يعالج الإيدز، وكل ما تقوم به الكنيسة القبطية في الخارج تأتي بالتنسيق ومعرفة وزارة الخارجية المصرية، مستشهدًا بزيارة السفير سامح شكري وزير الخارجية لمستشفى الأمل أثناء زيارته الرسمية الى هناك.

الدور المجتمعي للكنيسة

وأوضح أن المجمع المقدس، وهو أعلى رأس في الكنيسة، كل عام يناقش قضية ويتم التباحث حولها لمدة 4 أيام أو أكثر، وهذا العام تم تخصيص ملف التباحث حول الدور المجتمعي للكنيسة، «لازم تخدم المجتمع مش في مصر بس بل في أي مكان هي فيه، الكنيسة دورها روحي، وهي إعداد الانسان للسماء، عشان يبقى الإنسان ليه نصيب في السماء، يبقى ليه دور مجتمعي، لو عندي إمكانية أعلم أعمل مدرسة ولو عندي إمكانية أعالج أعمل مستشفى وهكذا، إحنا بنحاول نقدم مصر، اختارنا عيد دخول المسيح أرض مصر سميناه يوم القبطي العالمي، وقولنا ده قدموا بيه مصر في المجتمعات بتاعتكم، واتكلموا التاريخ والحضارة والفنون والموسيقى واللغة، وهنعمل احتفالية بمناسبة مرور 200 سنة على اكتشاف حجر رشيد على أرض مصر من خلال معرفة اللغة القبطية».