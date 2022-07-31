البابا تواضروس: التطوير طال مجالات عديدة في مصر خلال 8 سنوات بفضل السيسي

علق قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على التطور الذي شهدته مصر والكنيسة المصرية منذ 2014 وحتى الآن، موضحًا أنه خلال الـ8 سنوات السابقة منذ 2014 وحتى 2022، تغيرت مجالات كثيرة للغاية على أرض مصر: «يمكن الشباب الصغير ميقدروش يستوعبوها، عشان إحنا كبار شوية نقدر نقارن اللي حصل بعصور سابقة، ومن هنا المقارنة بتبدأ وتتبني».

إنجازات معمارية وصحية متمثلة في مبادرات الرئيس السيسي

وأضاف «تواضروس»، خلال حواره في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، ويعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أن هناك إنجازات معمارية وصحية متمثلة في مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي: «عارفين كلنا فيروس سي كان بيعمل إيه في الناس، ثلث الشعب كان عنده فيروس سي، هي دي الثورة الحقيقية»، فضلًا عن القضاء على قوائم الانتظار والتدخل العاجل، موضحًا أن المجالات التعليمية أيضًا طالها التطور والنهوض: «استراتيجيات التعليم الجديدة هتخلق جيل حلو».

مصر دولة لها قيمتها ومكانتها وعظمتها وريادتها

وأشار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أن هناك مجالات عديدة صناعية واقتصادية ومشروعات ضخمة مثل افتتاح قناة السويس، الدلتا الجديدة، أنا مش بحصر: «ده عمل نهضة غير مسبوقة في التاريخ المصري الحديث تعوض نقص سنين وسنين، ده لصالح الأجيال الجديدة والكيان المصري، مصر دولة لها قيمتها ومكانتها وعظمتها وريادتها، وهذا كله بفضل فيه لله أولا ثم الرئيس السيسي وكل من يعاونه، ده عمل كبير يطلع بمصر في كافة المجالات».