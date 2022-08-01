مدبولي يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في وادي النطرون اليوم

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، جولة تفقدية لمحافظة البحيرة، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في نطاق مركز ومدينة وادي النطرون، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، وبحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ومسؤولي الجهاز التنفيذي للمحافظة.

6 مراكز ضمن مبادرة «حياة كريمة» في المرحلة الأولى بالبحيرة

وتضم المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، 6 مراكز في نطاق محافظة البحيرة، هي: وادي النطرون، كفرالدوار، دمنهور، حوش عيسى، أبوالمطامير، وأبو حمص.

ويبلغ إجمالي عدد المشروعات المنفذة ضمن مبادرة «حياة كريمة» في البحيرة نحو 8379 مشروعا في مختلف القطاعات التي توفر حياة كريمة ولائقة بأهالي محافظة البحيرة، بحسب تصريحات للواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكلفة تُناهز 44 مليار جنيه.

42 قرية تستفيد بأعمال التطوير في مختلف المجالات بالمحافظة

ويستفيد من أعمال المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بالبحيرة، نحو 42 قرية في نطاق المراكز الستة، و238 وحدة قروية، و3967 تابع لهم.

ومن المُقرر انضمام مركزي إيتاي البارود، والدلنجات، في نطاق محافظة البحيرة، إلى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في الفترة المقبلة، بما يُسهم في الارتقاء بمستوى معيشة قرابة 2 مليون مواطن من أهالي محافظة البحيرة.

رئيس الوزراء: مبادرة حياة كريمة مستمرة ولن تتوقف

كان رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال جولة ميدانية أجراها لمتابعة مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في نطاق محافظة الغربية، خلال زيارته لقرية نهطاي في يونيو الماضي، أنّ المبادرة مستمرة، ولن تتوقف، وأنّه سيجري عدد من الجولات الميدانية للوقوف على معدلات التنفيذ في محافظات الجمهورية.

وقال محافظ البحيرة، إنّ أعمال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» في مركز ومدينة وادي النطرون، تضم نحو 433 مشروعا في مختلف القطاعات.

وأوضح «آمنة»، في تصريحات صحفية له خلال جولاته الميدانية في الأيام التي سبقت جولة رئيس مجلس الوزراء، أنّه يتم إنشاء مجمعات للخدمات الحكومية، ومجمع زراعي، وأعمال تنموية مختلفة لتقديم الخدمات اللائقة بالمواطن البحراوي.

وتفقد «آمنة»، ظهر أمس، أعمال مبادرة «حياة كريمة» في مركز ومدينة وادي النطرون، قبل ساعات من زيارة رئيس مجلس الوزراء للمحافظة، وتضمنت جولته، مشروع إنشاء 4 عمارات بإجمالي 32 وحدة سكنية ضمن مبادرة «سكن كريم»، المنفذة في إطار مبادرة «حياة كريمة» في قرية كفر داوود بمركز وادي النطرون.

وتضم الأعمال التي تفقدها المحافظ، مدرسة وادي النطرون الثانوية التجارية، ومبنى الوحدة الصحية، ومركز لتنمية طب الأسرة، فضلا عن 32 حظيرة مواشي، ومركزي شباب بقرية «كفر داوود».