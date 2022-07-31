مدبولي يتابع دراسة الأثر المروري لربط القاهرة الخديوية بالمحاور الجديدة 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة دراسة وتقييم الأثر المروري لمقترحات ربط القاهرة الخديوية بالمحاور الجديدة شرق وغرب القاهرة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد موسي، استشاري الطرق والنقل.

تطوير شبكة الطرق

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف متابعة دراسة الأثر المروري لمقترحات ربط القاهرة الخديوية بالمحاور المستحدثة والمطورة، والتي تعد استكمالا لحركة التطوير التي تشهدها شبكة الطرق والمحاور المرورية في مصر خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وضع تطوير شبكة الطرق على أجندة أولوياته باعتبارها "عصب التنمية" في البلاد، وعنصرا أساسيا لجذب الاستثمارات.

الشبكة الداخلية لمنطقة وسط البلد

واستعرض الدكتور أحمد موسي، استشاري الطرق والنقل، نظرة عامة عن الدراسة الحالية، مشيراً إلى أنها تهدف إلى إعادة هيكلة شبكة الطرق الداخلية الحالية للوصول إلى الطرق المؤهلة للربط مع المحاور المستحدثة والمطورة، وعليه من المتوقع أن يتم تحسين إمكانية الوصول من وإلي نفق الأزهر، وكذا ربط نفق الأزهر دخولاً وخروجاً بشبكة الطرق الرئيسية الخارجية المحيطة بالقاهرة الخديوية دون الحاجة إلى استخدام الشبكة الداخلية لمنطقة وسط البلد.

وأضاف الاستشاري أن الدراسة توضح المداخل والمخارج من وإلى منطقة وسط البلد في الوضع الحالي (بعد الربط مع المحاور الجديدة) وفي البدائل المقترحة، فضلاً عن مقارنة الأحجام المرورية في الوضع الحالي على شبكة طرق منطقة وسط البلد، والأحجام المرورية المتوقعة في البدائل المقترحة، ودراسة مدى تأثر مستوى الخدمة على شبكة طرق منطقة وسط البلد نتيجة هذه البدائل.

وتطرق الاستشاري إلى الافتراضات العامة التي تم مراعاتها في الدراسة الحالية، من حيث مصدر وهدف الرحلة، ومشاركة النقل الجماعي، وتغيير استعمالات الأراضي، وكذا معايير تقييم الأداء، كما تم تسليط الضوء على محاور الخدمة الرئيسية بمنطقة القاهرة الخديوية والتي تضمنت تطوير محور 26 يوليو ومحور/ كوبري 6 أكتوبر.

كما استعرض الدكتور أحمد موسى ثلاثة بدائل مقترحة لربط نفق الأزهر بالمحاور الرئيسية، وأشار الاستشاري إلى الأحجام المرورية ومستوى الخدمة والسرعة الفعلية على الشبكة الداخلية لمنطقة القاهرة الخديوية في فترة الذروة الصباحية، كما استعرض تقييم التقاطعات الحيوية بمنطقة القاهرة الخديوية خلال الذروة الصباحية.