رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية: لدينا القدرة على إنتاج قنبلة نووية

قال محمد إسلامي، رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، إنّ بلاده لديها قدرة تقنية لإنتاج قنبلة ذرية، ولكن ليس لديها خطط للقيام بذلك، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز»، عربية في نبأ عاجل قبل قليل، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

اتهام إيران بعدم التعاون

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدانت إيران، واتهمتها بعدم التعاون معها والرد على أسئلتها بشأن سبب وجود آثار لمادة اليورانيوم المُخصب في عدة مواقع إيرانية، مؤكدة أن إيران رفضت التعاون في الأمر، وهو الأمر الذي نفته طهران وقامت على خلفية ذلك بفصل كاميرات المراقبة التي كانت تضعها الوكالة في المنشآت الإيرانية النووية.