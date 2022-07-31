ارتفاع ضحايا سيول إيران إلى 61 قتيلا و32 مفقودا «فيديو»

ارتفعت أعداد ضحايا السيول التي اجتاحت إيران قبل يومين من القتلى والمفقودين، وقال مهدي وليبور رئيس هيئة الإغاثة والدفاع المدني للهلال الأحمر الإيراني، إن عدد ضحايا السيول ارتفع ليصل إلى 61 قتيلا، إضافة إلى 32 في عداد المفقودين، بحسب ما نقلته شبكة « روسيا اليوم» الإخبارية.

لقطة من سيول ايران pic.twitter.com/se3hYSonyD — د سلطان الخنيزان Dermatologist (@Drkhenaizan) July 29, 2022

عمليات الإغاثة مستمرة

وأوضح بير حسين كوليوند رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، أنّ عمليات الإغاثة والبحث عن المفقودين نتيجة السيول تتم على مستوى 661 منطقة موزعة على 24 محافظة إيرانية، لافتا إلى أنه تم التركيز على محافظة طهران ومنطقة فيروزكوه حيث شهدت لوحدها 11 قتيلا.

وأكد «كوليوند»، أنه تم العمل على إعادة فتح الطرق التي كانت مغلقة بسبب الفيضانات، قائلا: «لا يوجد نقص في المؤونات والمواد الإغاثية لضحايا السيول».

وأعلن محافظ طهران، أن السيول في محافظته تسببت في مصرع 38 مواطنا، منهم 22 في إمام زاده داوود بمحاذاة العاصمة، و11 في منطقة فيروزكوه ، و4 في برديس وواحد في شميرانات، فيما بلغ عدد المفقودين في المحافظة 4 في منطقة فيروزكوه و2 في برديس.

كما أعلن محافظ مدينة مشهد، محسن داوري، مصرع 6 سياح عراقيين وسائق الحافلة التي كانت تقلهم في منطقة ميامي بمحافظة خراسان، حيث أدت السيول التي وصفها بالجارفة إلى سقوط السيارة التي كانت تقل 13 سائحا عراقيا، يوجد منهم 3 مفقودين حتى الآن.

ايران صارت عبارة عن سيول سيل ينطح سيل مدينه كرمان . pic.twitter.com/9mSV1zYyzA — حسين الموسوي (@Ym9knYgSOk7TaeK) July 30, 2022

المرشد الإيراني يعزي المواطنين

من جهته، عزى المرشد الإيراني علي خامنئي، عوائل ضحايا أحداث السيول التي اجتاحت بعض المناطق في البلادـ، وقال المرشد الإيراني خلال رسالة نشرتها وكالة الأنباء« إرنا»:« أحداث السيول والخسائر الناجمة عنها مناطق كثيرة من البلاد، كبدت المواطنين خسائر في الارواح والمشاعر والممتلكات، أعزي جميع المصابين إثر هذه الأحداث، وأطالب المسؤولين باتخاذ اللازم لمعالجة الخسائر الناجمة عنها».

ووجه المرشد الإيراني الشكر للمسؤولين الذين توجهوا إلى المناطق المنكوبة بالسيول، وأيضا فرق الإغاثية الشعبية والرسمية لمساعدة المواطنين المتضررين بهذه الكوارث.