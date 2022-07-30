ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات في إيران إلى 80 شخصا «صور»

ارتفعت حصيلة الضحايا في إيران بسبب الفيضانات إلى 80 شخصًا ولا يزال 30 شخصًا مفقودًا في مناطق مختلفة من طهران منذ أكثر من أسبوع، نتيجة السيول والفيضانات، وذلك بحسب وكالة «فرانس برس».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر، يعقوب سليماني، أنه منذ بداية الشهر يوليو لقي 59 حتفهم وفقد 30 شخصًا جراء الاحداث نتيجة السيول، مضيفًا أن السيول والفيضانات تسببت ضررًا لـ60 مدينة و140 بلدة وأكثر من 500 قرية في الجمهورية التي عدد سكنها 83 مليون نسمة، حيث سجلت طهران أكثر أعداد القتلى حيث قتل حوالي 35 شخصًا، بينما سجلت محافظة مازندران شمال البلاد أكبر عددًا من المفقودين وهما 20 شخصًا، وأفاد الإعلام الرسمي بمقتل 14 شخصًا في منطقة فيروزكوه نتيجة أمطار تسببت في انهيار صخري.

رئيسي يدعو إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح الأضرار

وزار الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم، منقطة فيروزكوه شرق طهران، والتي كانت أكثر المناطق تضرر بالسيول والفيضانات، ودعي "رئيسي" والمرشد الإيراني إلي اتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح الأضرار، وأرسل تعازيه لعائلات الضحايا، وأظهرت الشرطة وصور نشرتها وسائل إعلام إيرانية أو ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيولا تجرف العديد من السيارات وأغرقت أماكن عديدة بالوحل، وعمل عناصر الإغاثة علي البحث عن المفقودين واستخدموا آلات ميكانيكية وأدوات يدوية لرفع الأنقاض.

المناخ جاف إلى حد كبير في الجنوب الإيراني

يذكر ان المناخ في جنوب إيران ووسطها جاف إلى حد كبير، إلا أن هذه المناطق شهدت فيضانات في مراحل متعددة بدأ آخرها الأسبوع الماضي، كما حذرت منظمة الأرصاد الجوية من احتمالية استمرار هطول الأمطار، خاصة في المحافظات الشمالية والجنوبية خلال الأيام المقبلة، ويرى العلماء أن التغير المناخي يزيد من حدة مظاهر المناخ القصوى بما يشمل الجفاف إضافة إلي احتمال ارتفاع حدة العواصف والمطر.