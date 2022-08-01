مشيرة خطاب: حرية الإبداع تحتاج إلى شخص متعلم قادر على التعبير عن رأيه

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ الإبداع له شروط أساسية، تتمثل في الحق في التعليم والحصول على المعلومة، حيث يعطى التعليم فرصة للمتعلم في التعبير عن رأيه، كما أنّ التعليم الجيد يفرز شخصا قادرا على تأدية دوره في مجتمع ديمقراطي حر.

حرية الإبداع تشمل العديد من الحقوق

وأوضحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال الحلقة النقاشية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان «حرية الإبداع والحريات الأكاديمية»، المنعقدة بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة الجديدة، في الفترة 1 - 2 اغسطس 2022، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أنّ حرية الإبداع تشمل العديد من الحقوق، منها «الاعتقاد، والانتساب إلى طائفة أو نقابة معينة»، وغيرها من الحقوق المرتبطة، كما أنّها تخدم الجمهورية الجديدة التي تعمل الدولة عليها.

وأضافت «خطاب»، أنّ هذه الحلقة النقاشية ليست الأخيرة، ومستمرون في مناقشة جميع القضايا التي تحتاج إلى نقاش وحلول، وهذا بالتعاون مع الأشخاص المتخصصون في كل قضية.

الدين أحد أشكال الإبداع والحريات

وأشارت رئيس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنّ الدين أحد أشكال حرية الإبداع والحريات، لكن عندما يقف الدين عند حدود الإبداع والحريات فيجب مناقشة ذلك، وهناك العديد من القضايا المهمة مثل حرية الحصول على المعلومات لتكوين الرأي.

وبيّنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يحاول الصعود إلى أعلى سقف للحريات، ويؤكد ذلك في كل الأوقات، لكن لن يستطيع تنفيذ ذلك بمفرده، ويجب أن يكون الجميع مساندا له في هذه الخطوات المهمة.