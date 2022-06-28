مركز تأهيل «جمصة 4» يستقبل وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان

استقبل مركز إصلاح وتأهيل «جمصة 4»، وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمشاهدة مرافقه ومنشآته والرعاية المقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم، حيث تفقدوا مبنى الزيارة والاستقبال الخارجي، والتقوا عددٍ من النزلاء وذويهم.

رعاية طبية متكاملة

كما تفقد الوفد، المركز الطبي الذي يُعد صرحا طبيا متطورا بتجهيزاته المتطورة التي توفر للنزلاء رعاية طبية متكاملة في جميع التخصصات، وحرص ممثلو الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية.

تأهيل وتقويم

وتطبق برامج اجتماعية وثقافية متطورة لـ تأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم، يشرف عليها خبراء ومختصون من خلال ندوات دينية وثقافية، وفصول محو أمية وتنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية.

كما تابع الزائرون أساليب تأهيل النزلاء مهنيا عن طريق إكسابهم حرف متنوعة وإتقانهم إياها سواء صناعية أو زراعية أو يدوية، كما شاهدوا منتجات النزلاء من المشغولات اليدوية ذات الجودة.

تأتي الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التي تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تُعد نقلةً إنسانية ونوعية فريدة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية في هذا المجال.