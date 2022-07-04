مركز «برج العرب 2» يستقبل وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان

استقبل مركز إصلاح وتأهيل «برج العرب 2»، وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمطالعة مرافقه ومنشآته والرعاية المقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم، كما تفقدوا المستشفى وما بها من عيادات ومدى الرعاية الطبية المتوفرة للنزلاء في التخصصات كافة.

تأهيل النزلاء

وحرص ممثلو الوفد، على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية والملاعب الرياضية، والاطلاع على ما يتم تقديمه من برامج اجتماعية وثقافية متطورة لتأهيل النزلاء، وتقويم سلوكياتهم، ويشرف عليها خبراء ومختصون من خلال ندوات دينية وثقافية وفصول محو أمية وتنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تأتي الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تسجل وترسخ حقيقة كونها نقلةً إنسانية ونوعية فريدة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية في هذا المجال.