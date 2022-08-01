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السومة يدخل اهتمامات المصري البورسعيدي

كتب:

ندى قطب
11:21 ص | الإثنين 01 أغسطس 2022
عمر السومة

عمر السومة

ذكرت صحيفة «سعودي سبورت» السعودية، أنَّ اللاعب السوري عمر السومة يملك في الوقت الحالي عرضًا من قبل نادي العربي القطري، الذي يرغب في التعاقد مع المهاجم، بمقابل مادي قيمته 2 مليون دولار، من أجل تدعيم هجومه الذي عانى كثيرًا في الفترة الماضية، نظير الظفر بخدمات لاعب الأهلي السعودي، ودفع الشرط الجزائي في عقده.

وأصبح السومة صاحب الـ33 عامًا، أحد الأهداف الأساسية في حسابات المصري البورسعيدي، تحت قيادة حسام حسن، بعدما دخل في مفاوضات فعلية مع وكيل اللاعب، للوقوف على إمكانية انتقاله إلى صفوف الفريق، مستغلاً ابتعاد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك عن المفاوضات في الوقت الحالي، في ظل الانشغال بمنافسات الدوري الممتاز الذي لم يحسم حتى تلك اللحظة، بحسب صحيفة «المدينة» السعودية.

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