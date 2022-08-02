جامعة قناة السويس: بدأنا التدريب على تطبيق إجراءات التأمين الصحي الشامل

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة بدأت التدريب الفوري على تطبيق إجراءات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، لمنتسبي المستشفيات الجامعية.

وأضاف منظور خلال مشاركته في مؤتمر الانطلاق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية أن المنظومة هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتأمين العلاج للفرد وللأسرة من عمليات ورعاية وأدوية.

وتابع مندور، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تكفل الدولة بتوفير الحماية الصحية لغير القادرين، وترفع الأعباء المالية عن الأسرة المصرية بمبدأ أساسه التضامن والتشاركية.

انطلاق منظومة التأمين الصحي في الإسماعيلية رسميا

وكانت قد شهدت محافظة الإسماعيلية انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل رسميا أمس الأحد وعقد محافظ الإسماعيلية اجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية لبدء تشغيل المنظومة بدء من العام المالي الجاري.

وأصدر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قراراً بتشكيل لجنه عليا لتأمين الخدمات الطبية بالمحافظة، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل رسمي بمشاركة جامعة قناة السويس ومستشفياتها.

بشارة: جامعة القناة شريك أساسي

وقال اللواء شريف بشارة إن الهدف الأساسي للمنظومة الصحية بالإسماعيلية هو خدمة المواطن لتوفير كافة الخدمات الصحية للمريض دون أن يشعر بأي تغيير في المنظومة خلال تلك الفترة الانتقالية مشيرا إلى أن جامعة قناة السويس شريك أساسي في المنظومة.

وحضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، وأحمد السقا عميد كلية الطب جامعة قناة السويس، والدكتور عادل حسن مدير عام مستشفيات جامعة قناة السويس، والدكتور أحمد أنور نائب المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، والدكتور أحمد البرعي رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية.

كما حضر الاجتماع التنسيقي الدكتور محمد غزال مدير فرع هيئة الرقابة والاعتماد، والدكتور أحمد بركات مدير عام التأمين الصحي، والدكتور محمد النخيلي مدير عام مستشفى أورام الإسماعيلية، والدكتور حسن درويش مدير عام فرع هيئة الإسعاف المصرية.