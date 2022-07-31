«الرعاية الصحية» تنهي تدريب الصف الثاني للقيادات بمحافظات التأمين الصحي الشامل

اختتمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، البرنامج التدريبي لبناء الصف الثاني من القيادات الإدارية بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والذي عقد ضمن برامج التدريب التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات والشركات الخاصة في مجالات متعددة، بهدف توفير الخبرات العملية والمهارية المطلوبة لبناء الكوادر والقيادات الإدارية.

توفير الخبرات المطلوبة للكوادر

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالحماس والتفاعل الذي تحلى به الشباب المشاركين بالدورة التدريبية أثناء التدريب، وشغفهم لاكتساب الخبرات والتطوير المهني، من خلال التعرف على مهارات القيادة والإدارة والعلاقة بينهما، دائرة تطوير المهارات والأداء، إضافة إلى الجانب الإبداعي والابتكاري وعلاقتهما بالرؤية الاستراتيجية للهيئة.

نموذج متطور للرعاية الصحية

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، التعاون المثمر لشركاء النجاح من الجهات والشركات الخاصة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتوفير فرص تدريب مهمة للعاملين الأكفاء بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، واستمرارية رفع كفائتهم وتنمية قدراتهم، مما يضمن تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، إضافة إلى تمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان.

ومن جهتهم، أعرب الشباب المشاركين بالدورة التدريبية عن بالغ سعادتهم بفترة التدريب، وأكدوا أنه إضافة مهمة لهم وأكسبهم مزيدًا من الخبرات التي ستدعم قدراتهم العملية وتطويرهم المهني.

تجدر الإشارة، إلى أنه أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، البرنامج التدريبي لبناء قيادات الصف الثاني من القيادات الإدارية، تحت شعار (القيادة والتخطيط والتفكير الاستراتيجي للقيادات)، لافتة إلى أن البرنامج معتمد من مؤسسة "Dale Carnegie" العالمية للتدريب والحاصلة على شهادة "ISO" لجودة التدريب، وذلك بالتعاون مع شركة أمجن للأدوية.