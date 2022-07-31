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برلماني: مصر ثابتة رغم الأزمات وقدمت الكثير في منظومة التأمين الصحي

كتب:

شريف سليمان
07:34 م | الأحد 31 يوليو 2022
الدكتور محمد عمارة أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

الدكتور محمد عمارة أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال الدكتور محمد عمارة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ التحديات الإقليمية الآنية، لا يشهدها العالم إلا كل 100 سنة، إذ تعتبر هذه الفترة من أصعب الفترات على مصر والعالم كله، ومع ذلك «الدولة المصرية واقفة على رجلها ومأمنة نفسها في المحورين الاقتصادي والاجتماعي».

الدولة قدمت الكثير في منظومة التأمين الصحي الشامل

أضاف عمارة خلال حواره مع الإعلامي محمود سعيد مقدم برنامج الحوار الوطني على قناة «اكسترا نيوز»: «هناك حاجة إلى المزيد من الضمانات الاجتماعية في الصحة والتعليم، لكن الدولة المصرية قدمت الكثير في منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال 10 سنوات ستكتمل، كما يتم تطوير التعليم».

مصر كانت تعيش على المسكنات طيلة عقود

تابع أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «مصر كانت تعيش على المسكنات طيلة عقود، وكانت تعمل على سد الفجوات التي تظهر دون بناء استراتيجية محددة، الدولة تعتمد على العلم والدراسة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونحن في حاجة إلى النقل والتسويق داخليا للمواطن المصري، وإفهامه الحوار الوطني وأهميته».

وشدد الدكتور محمد عمارة، على أنه لولا الإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية وإجراءات الحماية وصيانة الأمن الغذائي والمجتمعي، لكان مصيرنا مختلف: «الدولة واقفة على رجلها رغم كورونا والحروب وبعض القوى والحقد عليها، وستستمر وستعبر إلى الجمهورية الجديدة».

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