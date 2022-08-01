المجمع الطبي بالإسماعيلية: أجرينا 15 ألف جراحة.. وخدمات التأمين الصحي مجانية

قال الدكتور قطب السيد، مدير عام المجمع الطبي بالإسماعيلية، إن التأمين الصحي الشامل يقدم الخدمة الصحية بالمجان، حيث يكون المواطن ملزما بالاشتراك فقط في البداية، وتكون نسبة المساهمة بسيطة جدا لا تتخطى الـ300 جنيه، وفي بعض الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية ذات الصلة بالأمراض المزمنة لا يدفع المريض أي أموال وتكون الخدمة مجانية تماما، وتم إجراء أكثر من 15 ألف عملية جراحية داخل المجمع، وإجمالي عدد الخدمات الطبية التي جرى تقديمها للمحافظة 2.5 مليون خدمة طبية.

نسبة نجاح العمليات في المستشفيات خطت 99%

وأضاف مدير عام المجمع الطبي بالإسماعيلية في تصريحات للقناة الأولى والفضائية المصرية، إنه يوجد جراحات لا يتم إجراؤها إلا في كبرى مراكز مصر وخارج مصر، لكن من خلال المنظومة الجديدة استطعنا تقديمها للمواطن المصري بجودة عالية ونتائج مبهرة، ونسبة نجاح العمليات في المستشفيات تخطت 99%، ونقدم كل الإجراءات الجراحية وغير الجراحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية.

3 هيئات تحت مظلة منظومة التأمين الجديدة

وتابع مدير عام المجمع الطبي بالإسماعيلية أنه يوجد تحت مظلة المنظومة 3 هيئات، بينها الرعاية الصحية وهي مسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية وهي أداة الدولة المصرية في تقديم الخدمات الطبية، وهناك هيئة التأمين الصحي وهي المسؤولة عن جمع الاشتراكات وتتبع وزارة المالية بشكل مباشر، وهيئة الرقابة والاعتماد التي تخضع لإشراف مكتب رئيس الجمهورية.

وأردف «السيد» أن النظام السابق للتأمين الصحي لم يكن يغطي إلا أقل من نصف المصريين، لكن النظام الحالي يغطي كل المصريين تغطية صحية شاملة، موضحا أن كل المحافظات سيتم تغطيتها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل خلال 10 سنوات.

تقديم جميع الخدمات الجراحية للمواطنين

وأكد مدير عام المجمع الطبي بالإسماعيلية أنه يتم تقديم كل الخدمات الجراحية للمواطن المصري المنتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مثل جراحات القلب والمخ والأعصاب والتجميل والعيون والعمود الفقري، وكل ذلك لم يكن موجودا في المستشفى قبل الانضمام إلى المنظومة الجديدة.