موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء في مصر.. تعرف على أفضل الأعمال المستحبة

مع بداية العام الهجري الجديد يرغب العديد من المسلمين في معرفة موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء في مصر، للاستفادة من فضل اليومين، والتقرب إلى الله عز وجل بالصيام، إذ أن صيام هذه الأيام سنة مستحبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حسبما أوضحت دار الإفتاء المصرية.

موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء في مصر

وكشفت دار الإفتاء المصرية عن موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء، في مصر بعد استطلاع رؤية هلال شهر محرم، ليكون موعد صيام يوم عاشوراء الإثنين الموافق 8 أغسطس المقبل، أي العاشر من الشهر المحرم 1444، وهو يوم يستحب صيامه سنة عن الرسول الكريم.

ويهتم المسلمون كل عام بمعرفة موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء في مصر انتفاعا بفضله، لأن صيام هذا اليوم يكفر ذنوب عام من قبله كما أفادت الأحاديث النبوية الشريفة التي نقلتها دار الإفتاء.

فضل يوم عاشوراء

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن فضل صيام يوم عاشوراء، قال: «صوم عاشوراء يكفِّر السّنة الماضية، وصوم عرفة يكفِّر سنتين: الماضية والمستقبَلة»، لذلك موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء في مصر من المواعيد المهمة التي يهتم بها المسلمون كل عام.

سبب صيام تاسوعاء وعاشوراء في مصر

وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر الموقع الإلكتروني عن سؤال حول: سبب صيام يوم عاشوراء؟. موضحة أن هذا اليوم هو الذي نجى فيه الله عز وجل سيدنا موسى عليه السلام هو وقومه بني إسرائيل من بطش فرعون، بحسب وصفها، وروى البخاري ومسلم عن ابن عياس رضي الله عنهم« قدم النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجّى الله بني إسرائيل من عدوّهم، فصامه موسى - عند مسلم شكرًا - فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فأنا أحقّ بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه».