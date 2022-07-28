اعرف موعد يوم عاشوراء 2022 بعد استطلاع هلال شهر محرم

كشفت دار الإفتاء المصرية، منذ ساعات قليلة، عن نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر محرم للعام الجديد 1444هـ، إذ أوضحت أن استطلاع الهلال، جاء عقب غروب شمس اليوم الخميس الموافق 28 يوليو2022، الموافق 29 من شهر ذي الحجة 1443هـ، وبناء عليه يمكن تحديد يوم عاشوراء.

استطلاع هلال شهر محرم

عن استطلاع هلال شهر محرم للعام الجديد، أشارت الدار، إلى أنه تحقق لديها من خلال اللجان الشرعية والعلمية بأنحاء جمهورية مصر العربية، عدم ثبوت رؤية الهلال، وبناء عليه أعلنت الإفتاء، أن الجمعة المقبلة بداية العام الهجري الجديد.

موعد يوم عاشوراء 2022

وبناء على ما كشفت عنه الإفتاء من نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر محرم، يوافق يوم عاشوراء 2022، الأحد الموافق 7 أغسطس القادم، أي 10 من شهر محرم، وهو يوم معروف عنه أنه مستحب الصيام به، كونه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

فضل صيام يوم عاشوراء

وفي فضل صيام يوم عاشوراء، قالت الإفتاء المصرية، إن صيام عاشوراء من سنن الرسول المستحبة، استناداً إلى ما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنه صام يوم عاشوراء وقال: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» أخرجه مسلم.

صيام عاشوراء يكفر السنة التي قبله

وتابعت الدار في فتوى إلكترونية لها: وعن أبي قتادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم في «صحيحه».

تقديم صيام تاسوعاء على عاشوراء

ولفتت دار الإفتاء، إلى حكم تقديم صيام تاسوعاء على عاشوراء، موضحة أن له حِكَمٌ ذكرها العلماء؛ منها:

1ـ أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر.

2ـ أن المراد وصل يوم عاشوراء بصوم.

3ـ الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط، فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر.

حكم الاحتفال بعاشوراء بغير الصيام

وعن حكم الاحتفال بعاشوراء بغير الصيام، قالت الدار: "يستحب التوسعة على الأهل يوم عاشوراء؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ» أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"، قال ابن عيينة: قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرًا".