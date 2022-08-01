رفض دعوى فصل الطائفة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية

رفض دعوى فصل الطائفة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية
كتب:
محمد عيسى
01:23 م | الإثنين 01 أغسطس 2022
مجلس الدولة _ ارشيفية
قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من شحاتة يسوع صليب، التي طالب فيها بفصل طائفة الإنجيلية عن الطائفة الأسقفية، واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 20522 لسنة 74ق، المطران منير حنا أنيس مطران الكنيسة الأسقفية.
حكم مماثل
وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرَت حكمًا في وقت سابق، في الطعن رقم 83502 لسنه 63 ق عليا، بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية.
إلغاء حكم
وأقام الدعوى فؤاد رشدي محام المطران منير حنا، ومحام الكنيسة الأسقفية، وعضو سنودس الكنيسة الأسقفية أيضًا، للمطالبة بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار الصادر بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 9122 لسنه 85 ق، والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 15511 لسنة 53 ق عليا، وانتهى حكم المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن بالمصروفات.