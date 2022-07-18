المستشار بولس فهمي يهنئ رئيس مجلس الدولة بتولي مهام منصبه

استقبـل المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة.

وأعرب المستشار بولس فهمي، والوفد المرافق له، عن خالص تمنياتهم للمستشار عادل فهيم محمد عزب، بالتوفيق والسداد في قيادة مجلس الدولة إلى مزيد من التقدم والازدهار.

تحقيق العدالة وسيادة القانون

ومن جانبه، أعرب المستشار عادل فهيم محمد عزب، عن خالص شكره وتقديره للمستشار بولس فهمي والوفد المرافق، متمنيا دوام التعـاون بـيـن كـل مـن مجلـس الدولة والمحكمة الدستورية العليا بما يكفل تحقيق العدالة وسيادة القانون.