محطة تحلية بطاقة 50 متراً هدية «روتاري مطروح» لأهالي النجيلة

أهدى نادي «روتاري» مرسى مطروح، برئاسة أمل لطفي، وسكرتير فخري محمد الملاح، أهالي مدينة «النجيلة»، في محافظة مطروح، محطة تحلية لمياه الآبار الجوفية، بطاقة إنتاجية 50 متراً مكعباً فى اليوم، وذلك لتوفير مياه الشرب للمواطنين المقيمين على بعد حوالي 50 كيلومتراً غرب مدينة مرسى مطروح، وذلك بالتعاون مع نادي «روتاري إسكندرية الرمل»، برئاسة سالي عبدالرؤوف، وسكرتير فخري أحمد عبدالقادر.

دعم مجتمعي من «روتاري» لتنمية مطروح

وقالت أمل لطفي إن نادي روتاري مرسى مطروح يشارك مؤسسات الدولة والجهاز التنفيذي للمحافظة في تحقيق خطط التنمية، وتوفير الخدمات والمرافق للمواطنين، حيث أن أندية الروتاري تعد منظمات فعالة في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأضافت «لطفي» أن محطة التحلية المهداه من النادي إلى أهالي النجيلة، تسهم في حل مشكلة عدم توافر مياه الشرب النقية، التي يحتاجها المواطنون في المناطق الصحراوية، التي تفتقر للمياه النقية الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي، وتابعت أن «هذا ما سعينا إليه فور علمنا بالمشكلة، في محاولة للمساهمة من النادي مع أهالينا في مدينة النجيلة، في قطاع مياه الشرب».

قوافل طبية لنادي «روتاري» مطروح

ولفتت رئيس نادي «روتاري» مطروح أن تم تنظيم العديد من القوافل الطبية لأهالي مطروح، في القرى والنجوع، من بينها قافلة طبية في الوحدة المحلية لقرية القصر، لخدمة أبناء القبائل المقيمين بالقرية، وجرى خلالها توقيع الكشف الطبي على المواطنين بمعرفة أطباء من مختلف التخصصات، كما جرى توزيع الأدوية على الحالات التي تتطلب ذلك بالمجان، بدعم كامل من الروتاري، كما جرى تنظيم قوافل في مناطق أخرى للمشاركة المجتمعية في مختلف الأنشطة على مستوى مطروح.