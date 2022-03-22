المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة يستقبل وفدا من أعضاء «روتاري مصر»

استقبل المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة وفدًا من أعضاء نادي روتاري مصر، الأربعاء الماضي، حرصا من منظمات المجتمع المدني على مشاركة وزارة الداخلية احتفالاتها، وتهنئة رجالها بهذه المناسبة، وذلك في إطار الاحتفال بأعياد الشرطة 2022، وحرصا من منظمات المجتمع المدني على مشاركة وزارة الداخلية احتفالاتها وتهنئة رجالها بهذه المناسبة.

وترأس الوفد الزائر المهندس محافظ روتارى مصرـ وبصحبته عدد من أبرز أعضاء وعضوات النادي، حيث كان في استقبالهم اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع التدريب، واللواء مدير المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة وقادة وضباط المعهد.

إمكانات المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة

وعقب ذلك جرى عرض فيلم وثائقي بقاعة الاحتفالات الرئيسية عن المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة، وما يضطلع به من مهام تدريبية، كما تضمن الفيلم الإمكانيات الإنشائية والبشرية واللوجستية وما ينظمه المعهد من فرق ودورات تدريبية.

جولة تفقدية

كما تم اصطحاب الوفد الزائر في جولة تفقدية لميادين المعهد التدريبية ومنشاته الخدمية والفندقية، حيث جرى تقديم شرح لـ مساعدات التدريب المستخدمة وعرض بيانات عملية بـ«مباني الاقتحام، برج الكوماندز، ميدان الرماية المغلق، ميدان الرماية من السيارات، ومهارات فك وتركيب السلاح».

وفي نهاية الزيارة، أعرب المهندس محافظة روتاري مصر، والوفد المرافق له، عن بالغ سعادته بوجوده في هذا الصرح التدريبي المتميز، الذي يجعله يشعر وكل المصريين بالفخر والاعتزاز بأنّ الشرطة المصرية على هذا المستوى من الكفاءة والاحترافية، كما توجه بخالص الشكر لوزارة الداخلية على إتاحة الفرصة، وقدّم التهنئة لجميع رجال الشرطة بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد الشرطة، وانتهت الزيارة بالتقاط صور جماعية وتبادل الدروع التذكارية.