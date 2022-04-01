«روتاري التحرير» يعقد احتفالية بمناسبة علاج 100 طفل من مصابي أمراض القلب

عقد نادي روتاري التحرير برئاسة الدكتورة أمل السيسي، احتفالية خاصة بشأن مشروع «هارت تو هارت» مساء أمس الخميس، في فندق كونراد بالقاهرة، وذلك بمناسبة علاج 100 طفل فقير يعانون من عيوب خلقية في القلب، بواسطة التقنية الحديثة للقسطرة التداخلية في محافظات صعيد مصر سوهاج وأسيوط وبني سويف، بالإضافة إلى القاهرة، إيمانا بأن الإنسان لو خير بين من يحبه ومن يهتم به فسوف يختار من يأسره باهتمامه.

أستاذ طب بجامعة القاهرة: نعالج الأطفال مرضى القلب غير القادرين

قالت الدكتورة أمل السيسي، أستاذ طب وقلب الأطفال بجامعة القاهرة، والرئيس الحالي لنادي روتاري التحرير، إن «هارت تو هارت» يعالج الأطفال غير القادرين على تكاليف علاج أمراض القلب الخلقية المختلفة ومثل «ثقب أو ضيق في الصمام أو الشرايين، أو التهاب عضلات القلب»، ويتم علاج هذه الحالات عن طريق القسطرة التداخلية مثل إغلاق الثقب أو توسيع الضيق بالقسطرة البالونية دون رعاية مركزة دون جرح أو ألم وخروج الطفل في نفس اليوم من المستشفى.

تكريم أعضاء نوادي روتاري بالمحافظات

واستعرضت السيسي خلال احتفالية تم عقدها نادي روتاري التحرير جهود النادي في علاج الأطفال في مختلف المحافظات التي وقع الاختيار عليها لتكفل بعلاج الأطفال غير القادرين بتكفل علاجهم في محافظات «سوهاج، أسيوط، بني سويف، القاهرة، الإسكندرية»، مشيرة إلى أن النادي سوف يتوسع لعلاج العديد من الأطفال غير القادرين في محافظات مختلفة خلال الفترة المقبلة.

وكرمت السيسي مجموعة من الأعضاء في نوادي روتاري المختلفة بمحافظات مصر، والذين بذلوا جهودا كبيرة في علاج العديد من الأطفال الذين يعانون من أمراض قلبية بمختلف محافظات مصر، جدير بالذكر أن مشروع «هارت تو هارت» بتمويل من أندية روتارية محلية على رأسها نادي روتاري التحرير وعالمية من 7 دول في حضور روتاريين دوليين من النمسا الممول الرئيسي وبريطانيا وأمريكا، وفي حضور سفير النمسا في مصر ومحافظ المنطقة الروتارية في مصر وقادة الروتاري والأنرويل في مصر وضيوف من البلاد العربية.