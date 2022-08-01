حملات طرق أبواب وجمع توقيعات.. الترويج لميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية

استعداداً لمؤتمر قمة المناخ (COP-27)، عقدت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ» في محافظة سوهاج اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من الجمعيات الأهلية، من أعضاء المنصة، بهدف الترويج لميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، وبدء تنفيذ حملات طرق أبواب للتعريف بالميثاق، وجمع مزيد من التوقيعات على الميثاق في مختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة.

ندوة للسيدات في ديوان الاقباط الشرقي

كما نظمت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في محافظة أسوان، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ندوة توعوية استهدفت عدداً من السيدات في قرية «البحيرة»، التابعة لمركز إدفو، بمشاركة جمعية النهضة النسائية في قرية «العطواني»، وجمعية «سر الحياة» لتنمية المجتمع بقرية البحيرة، حيث جرت فعاليات الندوة في ديوان الأقباط الشرقي، وأدارتها سهير عبدالواحد، عضو المنصة المحلية للمبادرة في أسوان.

وقال الدكتور أحمد زكي أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان ومنسق المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» بالمحافظة، إن المناقشات خلال الندوة تطرقت إلى الحديث عن تمكين المرأة في ظل التغيرات المناخية، وإيجاد فرص لزيادة الدخل من خلال مصادر غير تقليدية، كما تم التعريف بميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية.

ما هو ميثاق شرف التغيرات المناخية؟

ويتضمَّن ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، الذي تم إطلاقه مواكباً لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، الدعوة إلى عدد من الممارسات الإيجابية، منها عدم قطع الأشجار، والعمل على زيادة أعدادها، وعدم الإسراف في استخدام المياه، والحفاظ على مياه نهر النيل نظيفة، وعدم حرق المخلفات، والتخلص منها بطرق آمنة بيئياً، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وتبني استخدامات مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتسعى المبادرة، التي أطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، بالتعاون مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، إلى جمع مليون توقيع على ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، من خلال المنصات المحلية للمبادرة في مختلف المحافظات، خلال الفترة التي تسبق انعقاد الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27) في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.