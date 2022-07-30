انطلاق الماراثون البيئي السنوي بالإسكندرية بمشاركة 500 شاب وفتاة

نظمت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية الماراثون البيئي السنوي للعام الثاني على التوالي تحت عنوان «من أجل مكافحة التغيرات المناخية»، وذلك بالتعاون مع محافظة الإسكندرية ومديرية أمن الإسكندرية وجمعية الهلال الأحمر المصري، وهيئة الإسعاف لتأمين المتسابقين، إضافة إلى جمعيتي «بانلاستيك» و«ستريف».

مؤتمر المناخ

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وفي إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية cop27، والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وفي إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ cop27 تحت عنوان «من أجل مكافحة التغيرات المناخية».

وأشادت وزيرة البيئة بوعي الشباب بالأخطار التي تهدد البيئة ومنها قضية التغيرات المناخية، مشيرة إلى أنَّ الماراثون هذا العام يهدف إلى التوعية بهذه بقضية وسبل مواجهة آثارها السلبية، وحشد طاقات الشباب للمشاركة الإيجابية فى هذه القضية الهامة، كما تم أيضاً خلال الفعالية إلقاء الضوء على مشكلة المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام وطرق الحد منها من خلال البدائل الآمنة والصديقة للبيئة.

500 شاب وفتاة ضمن المشاركين

وشارك في الماراثون نحو 500 شاب وفتاة من مختلف الأعمار والفئات، إذ بدأ الماراثون من أمام قلعة قايتباي التاريخية الى مكتبة الإسكندرية والعودة لمسافة 10كم.

جدير بالذكر أنَّ منطقة قلعة قايتباي تعد من أهم المناطق التاريخية المطلة على ساحل البحر المتوسط، وكانت مهدده من ارتفاع مستوى سطح البحر، وقد قامت الدولة من خلال الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بإنشاء عدد من المشروعات الضخمة لحماية هذا المكان التاريخي المهم، وتمّ تأمينه بالكامل ضد أي آثار سلبية محتملة بسبب التغيرات المناخية.